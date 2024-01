भीलवाड़ा में होगा अब द्वितीय रेलवे स्टेशन

भीलवाड़ाPublished: Jan 16, 2024 10:48:00 am Submitted by: Narendra Kumar Verma

Now there will be a second railway station in Bhilwara भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन का दूसरा प्लेटफार्म जल्द ही पटरी के उस पार याने चित्तौड़रोड पर दूदवाला बिल्डिंग के सामने भव्य रूप में नजर आएगा।

