मेनाल जलप्रपात पर पर्याप्त नहीं हैं सुरक्षा के इंतजाम

देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार राजस्थान की संरक्षित धरोहर मेनाल पर हजारों लोग पहुंच रहे हैं पिकनिक मनाने

भीलवाड़ा। चित्तौडगढ़-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार राजस्थान की संरक्षित धरोहर मेनाल पर हजारों लोग पिकनिक मनाने के पहुंच रहे हैं। घने जंगलों में प्रकृति की वादियों के बीच लोग यहां के अनुपम सौंदर्य का लुफ्त उठाते हैं। कोई जल प्रपात के साथ सेल्फी लेने में तो कोई नहाने का आनंद लेता है। भरपूर आनंद के साथ यहां हादसे का भी बड़ा खतरा है। क्योंकि यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। हर साल यहां हादसे होते रहे हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एवं प्रशासन की ओर से यहां पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। ज्ञात है कि मेनाल में 11 वीं सदी का प्रसिद्ध शिवालय है। शिव मंदिर में लोहे के तीन जैक लगे हैं। गुम्बद में दरार है। इसलिए खतरा बना हुआ है। चूंकि मंदिर की दीवारों पर बेजोड़ स्थापत्य कला खजुराहो जैसी है। इसलिए यह जगह पर्यटकों को काफी लुभाती है।

Security arrangements not enough at Menal Falls in bhilwara