इंस्पेक्टर गोदरा की देखिए हिम्मत, छह घंटे पीछा कर तस्कर को दबोचा

See the courage of Inspector Godra, trafficker arrested for six hours जिले के मांडल थाना पुलिस ने पिकअप वाहन में टेंट हाउस के सामान में छिपा कर रखा 363 किलो डोडा चुरा पकड़ा। इनमें मोटरसाइकिल से भागे एक आरोपित को तो थाना प्रभारी राजेन्द्र गोदरा ने करीब छह घंटे पीछा कर दबोचा।