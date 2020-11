देखिए, एटीएम में रुपए डालने की मदद लेना पड़ गया भारी

शहर के भूपालगंज में एटीएम की भुगतान मशीन में रुपए जमा करवाने में मदद के बहाने मंगलवार दोपहर एक व्यक्ति ने १८५०० रुपए चुरा लिए। पुलिस सीसी कैमरे के आधार पर संदिग्ध की तलाश कर रही है। See, the help of putting money in ATM was huge