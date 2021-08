वरिष्ठ नागरिक बोले, हमारी मदद के लिए खुले हेल्प डेस्क

Senior citizens said, help desk open to help us पुलिस थाने में फरियाद लेकर आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को थाने में सम्मान मिलें और उनके लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित की जाए। राजस्थान पत्रिका के पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत मांडलगढ़ पुलिस थाने में वरिष्ठ नागरिकों ने थाना प्रभारी मनोज जाट के समक्ष यह बात रखी।