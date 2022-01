jila parmukh जिला प्रमुख के पति पर दुष्कर्म के आरोप से सनसनी

भीलवाड़ा की एक महिला उपनिरीक्षक ने अजमेर की जिला प्रमुख के पति और भाजपा से निष्कासित भंवरसिंह पलाड़ा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। उसने आरोप लगाया कि पलाड़ा ने शादी का झांसा देकर तीन साल यौन शोषण किया।

भीलवाड़ा Published: January 29, 2022 11:27:24 pm

भीलवाड़ा । भीलवाड़ा की एक महिला उपनिरीक्षक ने अजमेर की जिला प्रमुख के पति और भाजपा से निष्कासित भंवरसिंह पलाड़ा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। उसने आरोप लगाया कि पलाड़ा ने शादी का झांसा देकर तीन साल यौन शोषण किया। यहीं नहीं पीडि़ता की अश्लील फ ोटो खींचकर ब्लैकमेल करने की धमकी भी दी। उस पर रिवाल्वर भी तानी। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी उसे धमकाया। पीडि़ता ने पलाड़ा, नागौर जिले में पदस्थापित तत्कालीन एएसपी समेत बारह जनों के खिलाफ शनिवार को प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू ने जांच शाहपुरा एएसपी चंचल मिश्रा को सौंपी है।

The lady sub inspector made serious allegations against the husband, know

पुलिस के अनुसार पीडि़ता ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नागौर में पोस्टिंग के दौरान परिचित एएसपी संजय गुप्ता से आईजी ऑफि स अजमेर लगाने की बात की ताकि बीमार पिता की देखरेख हो सकें। एएसपी गुप्ता ने पलाड़ा के मोबाइल नम्बर देकर बात करने को कहा। एएसपी का कहना था कि यह तबादला करवा देंगे। उसके बाद पीडि़ता का तबादला भीलवाड़ा हो गया। पलाड़ा का एक दिन शाम को फ ोन आया कि वह मसूदा है और वहां आ जाए। पीडि़ता ने कहा कि वह भीलवाड़ा है और रात को कहीं अकेली नहीं जाती। इसके बाद जून २०१८ से लगातार पलाड़ा के मोबाइल से गुड मॉर्निंग के मैसेज चालू हो गए।

गाड़ी खराब होने की कहीं बात, सरकारी आवास पर आ पहुंचा पीडि़ता ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी होने के बाद १३ दिसम्बर २०१८ को पलाड़ा ने मोबाइल पर फ ोन कर लोकेशन जानी। पीडि़ता ने कहा कि वह भीलवाड़ा क्वार्टर पर है। पलाड़ा ने कहा कि गाड़ी टोल पर खराब हो गई और परेशान हो रहा हूं। वाइफ चुनाव हारी है और रोड पर तमाशा बन रहा है। सड़क पर खड़ा रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्वार्टर आ जाता हूं और गाड़ी ठीक होते ही चला जाऊंगा। इस पर पलाड़ा थानेदार के क्वार्टर आ गया।

चाय बनाने गई अंदर, पीछे से आकर दबोचा रिपोर्ट के अनुसार थानेदार ने पलाड़ा को बाहर बिठाया और रसोई में चाय बनाने चली गई। इस दौरान पीछे से पलाड़ा आ गया और उसने थानेदार को दबोच लिया। नीचे गिराकर रिवाल्वर तान दी तथा बलात्कार किया। इससे पीडि़ता बेहोश हो गई। 15-20 मिनट बाद होश आने पर पलाड़ा वहीं पर था। पीडि़ता ने एसपी को घटना की जानकारी देने की बात कहीं तो आरोपी पलाड़ा ने पैर पकड़ लिए और माफ ी मांगते हुए भगवान की कसम खाते पत्नी बनाकर रखने की बात कही। उसके बाद लगातार पलाड़ा थानेदार के मोबाइल पर वाट्सअप और वीडियो कॉल करता रहा।

अश्लील फ ोटो दिखाए, कई जगह बुला किया दुष्कर्म उसके बाद आरोपी ने पीडि़ता को 13 दिसम्बर 2018 को बेहोशी के दौरान खींचे गए अश्लील फ ोटो दिखाकर धमकाया और जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में कई बार बुलाकर बलात्कार किया। यहां तक की पीडि़ता के पोस्टिंग के दौरान सरकारी क्वार्टर तक में आरोपी गया और बलात्कार किया। 10 अप्रेल 2021 तक आरोपी यौन शोषण करता रहा।

एएसपी समेत कई लोगों ने धमकाया पीडि़ता का आरोप है कि शादी करने से मना करने पर पलाड़ा को समझाने के लिए उसकी पत्नी, बेटे, एएसपी संजय गुप्ता, अजमेर जिला परिषद के तत्कालीन सीईओ गौरव सैनी समेत कई लोगों को कहा तो उल्टा उन्होंने ही धमकाया। पीडि़ता ने पलाड़ा, नागौर एएसपी संजय गुप्ता, पलाड़ा के ड्राइवर रविन्द्र, बजरंग, पीए किशन पुरी, अंगरक्षक करण, नौकर विजय, सांगा सा, मनीषा, धीरज, शिव बन्ना तथा महिला कांस्टेबल रश्मि के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भादंस की धारा ४५०, ३७६ (डी), ३७६ (२) (एन), ३५४, ५०६, ३६५, ३२३, १२० बी में मुकदमा दर्ज किया।

भीलवाड़ा पुलिस भी कठघरे में इस मामले को लेकर भीलवाड़ा पुलिस भी कठघरे में है। पीडि़ता की एफ आईआर के अनुसार उसने एएसपी गजेन्द्रसिंह जोधा और माण्डलगढ़ डीएसपी ज्ञानेन्द्रसिंह को बताया था। पीडि़ता का आरोप हैं कि डीएसपी ज्ञानेन्द्रसिंह आरोपी भंवरसिंह व उसके रिश्तेदार के सम्पर्क में थे। डीएसपी ने पीडि़ता के नम्बर ही ब्लॉक कर दिए।

इनका कहना है

पीडि़ता की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शाहपुरा एएसपी को सौपी गई है। अनुसंधान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। - आदर्श सिधू, पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा

----

उधर, पीडि़ता का आरोप है कि शुक्रवार अपराह्न ही रिपोर्ट उसने पुलिस अधीक्षक को दे दी थी। संज्ञय अपराध होने के बाद भी रात तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जबकि रात में कार्रवाई स्थगित की रिपोर्ट दी थी। इसके बाद सुबह आनन-फानन में मामला दर्ज कर लिया। उसके बाद भीलवाड़ा पुलिस ने मामले को वायरल कर दिया। इससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।



मैंने एसपी भीलवाड़ा को शुक्रवार अपराह्न कार्रवाई की रिपोर्ट दी थी। रात दस बजे तक मामला दर्ज नहीं किया। रात में एसपी नहीं मिले। इसके बाद सीआई मुझे रात में एएसपी मैडम के पास ले गए। मैने कार्रवाई नहीं करने की रिपोर्ट दी। उस पर एएसपी ने उक्त परिवाद पर कार्रवाई स्थगित के लिए लिखकर प्रतापनगर थानाप्रभारी को रात में भेज दिया। इसके बाद भी सुबह जबर्दस्ती मुकदमा दर्ज किया गया और उसे वायरल किया। जबकि बाद में मैंने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी कि मुझे कोई कार्रवाई चाहिए। संज्ञय अपराध था तो तुरंत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। आईजी और एसपी को मेल और वाट्सअप करके कार्रवाई नहींं करने के लिए लिखा भी था। इसमें राजनीति और जातिवाद हुआ है। अकेली लड़की को परेशान किया है। सामने वाले की भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाया। - पीडि़ता, उपनिरीक्षक, भीलवाड़ा



संज्ञय अपराध में रिपोर्ट देने के बाद पीडि़ता के हाथ में नहीं होता कि कार्रवाई रोक दी जाए। थानाप्रभारी ने रिपोर्ट पर परामर्श लेकर मामला दर्ज किया। उसे थोड़ी देर के लिए कार्रवाई स्थगित के लिए कहा था तो स्थगित रखी। बाद में मुकदमा दर्ज कर लिया। संज्ञय अपराध में कार्रवाई स्थगित करने का अधिकार किसी पुलिस अधिकारी के पास नहीं है। यह चालान कम्पाउंड करने वाला अपराध नहीं है। यह बलात्कार की रिपोर्ट है। एक बार थाने में रिपोर्ट आने के बाद वो दर्ज होगी ही। अगर एसएचओ दर्ज नहीं करता है तो अपराध का भागी बनता है। यह कोई तमाशा है क्या मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लो और बाद में कहे मत करो। - चंचल मिश्रा, अनुसंधान अधिकारी एवं एएसपी, शाहपुरा



स्थगित इसलिए करवाई थी कि रात में वह काफी परेशान थी। उसे शांत करने के लिए स्थगित करवा दिया था। लेकिन कार्रवाई तो होनी थी। संज्ञय अपराध में एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। - ज्येष्ठा मैत्रीय, एएसपी, भीलवाड़ा

