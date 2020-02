लड्डू में घी के साथ तिल का तेल भी ले सकेंगे काम

भीलवाड़ा।

Nutritional changes at Anganwadi centers समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार रेसीपी सूची में बदलाव किया है। तीन से छह वर्ष आयु वाले बच्चों के लिए 15 फरवरी से नाश्ते और लंच का मीनू अलग-अलग होगा। Nutritional changes at Anganwadi centers दिन के अनुसार सुबह का नाश्ता और लंच तय किया गया है।

अब सोमवार को नाश्ते में केला या मौसमी और लंच में मीठा दलिया दिया जाएगा। मंगलवार को नाश्ता वही होगा, लेकिन लंच में रोटी, सब्जी और दाल मिलेगी। बुधवार सुबह दूध और खाने में खिचड़ी। गुरुवार को बेसन के लड्डू और चावल, चना दाल लौकी। शुक्रवार को नाश्ते में मुरमुरे, पोहे और खाने में बाजरे का खिचड़ा। शनिवार को अंकुरित, उबली साबूत दालें और खाने में खिचड़ी दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक ने इस संबंध में उपनिदेशक और परियोजना अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

इनकी करनी होगी पालना

निर्देश हैं कि प्रत्येक नमकीन व्यंजन में आवश्यकता अनुसार नीबू अवश्य डाला जाए, ताकि आयरन अवशोषण के लिए विटमिन सी मिल सके। सब्जियों में भी विविधता रखने को कहा गया है। गाजर, चुकन्दर, खीरा ककड़ी आदि सलाद के रूप में दिया जा सकता है। सब्जी पकाने में रिफाइंड के बजाय सरसों या तिल का तेल काम में लेना होगा। दाल व खिचड़ी में घी और जीरे की छोंक अवश्यक लगाना होगा। लड्डू शुद्ध घी के होंगे। लड्डू में तिल का तेल भी काम में लिया जा सकता है। साबुत दालों को अंकुरित करने में लगभग तीन-तीन घंटे के अन्तराल पर न्यूनतम चार बार पानी बदला जाए। दाल भिगोने के बाद कुछ समय तक कपड़े में रखी जाती है तो बार-बार धोकर रखनी होगी। सब्जी बनाने में लोहे की कड़ाही का ही उपयोग करना होगा। दाल बनाते समय कुकर में भी कोई लोहे का छोटा बर्तन उसमें डालने के निर्देश हैं, ताकि आयरन की प्रचुरता हो सके।