मदन के अंगना तीन अनमोन रत्न, शंकर-गौरी व लक्ष्मी

भीलवाड़ाPublished: Aug 02, 2023 07:11:12 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

राजस्थान में राजकीय चिकित्सालय में एक आदिवासी महिला ने एक साथ तीन जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है। इनमें दो कन्या है। तीनों बच्चे स्वस्थ्य है। इन्हें शंकर, गौरी व लक्ष्मी का नाम दिया गया है। Shankar-Gauri and Lakshmi, the three precious gems of Madan

उदयपुर जिले के वल्लभनगर उपखंड के मगरी फलां गांव की आदिवासी विवाहिता कविता पत्नी मदनलाल मीणा को प्रसव के लिए सोमवार देर शाम बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ) के राजकीय चिकित्सालय लाया गया। प्रसव पीड़ा होने पर जांच में चिकित्सकों को पता चला कि उसके गर्भ में तीन बच्चे हैं और बगैर ऑपरेशन प्रसव कराना सम्भव नहीं है।