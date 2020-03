छतों पर छाने लगी रौनक, लगता है सारे मकान अब घर हो गए हैं

भीलवाड़ा .

Shedding on the roofs, it seems that all the houses are now houses मिर्जा गालिब ने क्या खूब लिखा। कोई वीरानी सी वीरानी है, दहशत को देख के घर याद आया।।

कोरोना की दहशत और लॉकडाउन के कारण जिंदगी की रफ्तार रूक गई। कोरोना वायरस की इस वैश्विक विपदा के कारण मानवता पर आए संकट से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। हम सबके लिए यह सब अप्रत्याशित सा है। सिक्के के दो पहलू की तरह हर कार्य के नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू होते हैं। इस दौर में जब जीवन बचाने की जद्दोजहद में हम सबको समय ने अपनों के बीच जीवन जीने का बेहतरीन मौका दिया है। पहले घर के दरवाजे बाहर से बंद होते तो जिंदगी सड़क पर टहलती रहती। अब दरवाजे भीतर से बंद है तो जिंदगी घर में चहचहा रही हैं।

पिछले नौै दिनों से लोग घरों में रहकर अपना समय बीता रहे है। लोग अपने घरों की बालकॉनी के पास बैठकर भोजन व नाश्ता करते हुए गली में पसरे सन्नाटे में बदलते मौसम के मिजाज का मजा ले रहे है।

पड़ौसी भवरलाल विजयवर्गीय ने कहा कि अब यूं लगता है कि सारे मकान अब घर हो गए है। देश के इस तालाबंदी के समय रोजना शाम को अपने घर की छत पर टहने लगा हूं। बच्चे भी साथ में खेलने लगे है। यह स्थिति अब हर घर की नजर आने लगी है। गली में पुलिस के वाहन आते ही सभी की नजर उनपर चली जाती है।

उनका कहना है कि अभी का समय परिवार को एक जुट रहने का समय है। इस दौरान कोरोना से लडऩे के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से जारी की जा रही एडवाजरी का पूरा पलना करना चाहिए।