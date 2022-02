दो गैंगस्टर को साथ रखने से इनकार, शेट्टी की हो गई नागौर वापसी

जिले में दो सिपाही की फायरिंग कर जान लेने वाले कुख्यात तस्कर राजू फौजी को हथियार सप्लाई करने के आरोप में नागौर जिला कारागार से गिरफ्तार हरियाणा के गैंगस्टर संदीप उर्फ शेट्टी की नागौर जेल में वापसी हो गई।

जिले में दो सिपाही की फायरिंग कर जान लेने वाले कुख्यात तस्कर राजू फौजी को हथियार सप्लाई करने के आरोप में नागौर जिला कारागार से गिरफ्तार हरियाणा के गैंगस्टर संदीप उर्फ शेट्टी की नागौर जेल में वापसी हो गई। दोनों गैंगस्टर के भीलवाड़ा जिला कारागार भेजा दिया गया था।

Shetty refuses to keep two gangsters together, returns to Nagaur