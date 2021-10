भीलवाड़ा की उधड़ी सड़कों पर चमक

Shine on the bumpy roads of Bhilwara राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूडीआईपी) ने सीवरेज परियोजना की खुदाई के दौरान शहर में उधड़ी सड़कों की बारिश थमने के बाद सुध लेनी शुरू कर दी है। शुक्रवार मध्यरात्रि बाद से शुरू हुई मुहिम के तहत शहर के प्रमुख बाजार, सीताराम जी की बावड़ी व हरिशेवा धाम मार्ग की उधड़ी सड़क अब डामरीकरण से चमक चुकी है।