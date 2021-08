सुभाषनगर में कोरोना का संकट हर लिया शिव भक्तों ने

कोरोना संकट काल में सुभाषनगर में बड़ी पुलिया स्थित हार्दिकश्वेर महादेव मंदिर संकट मोचन के साथ आस्था एवं विश्वास का अटूट स्थल के रूप में उभरा। यहां शिव मंदिर विकास समिति ने कोरोना के खिलाफ पुजारी अनिल जैन की अगुवाई में जंग लड़ी।