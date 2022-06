sons of the earth केन्द्र के फैसलों से धरती पुत्रों की उम्मीदों को झटका

Shock to the hopes of the sons of the earth due to the decisions of the Center हाल ही में केन्द्र सरकार के दो फैसलों ने धरती पुत्रों की उम्मीदें धराशायी कर दी है। लगातार दामों के बढऩे से केन्द्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी, वहीं दो साल बाद पोस्तदाना के आयात पर से प्रतिबंध हटा दिया। ऐसे में दोनों के भाव में 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गए। agriculure bhilwara news

भीलवाड़ा Published: June 01, 2022 01:21:37 pm

जयप्रकाश सिंह. हाल ही में केन्द्र सरकार के दो फैसलों ने धरती पुत्रों की उम्मीदें धराशायी कर दी है। लगातार दामों के बढऩे से केन्द्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी, वहीं दो साल बाद पोस्तदाना के आयात पर से प्रतिबंध हटा दिया। ऐसे में दोनों के भाव में 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गए।

केन्द्र के फैसलों से धरती पुत्रों की उम्मीदों को झटका

विदेशों में मांग बढऩे से मई के पहले पखवाड़े तक गेहंू बाजार में समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर बिक रहा था। उस समय गेहूं के भाव 2300 से लेकर 2400 रुपए क्विंटल तक था। व्यापारी किसानों से सीधे गेहूं की खरीद कर विदेशों में निर्यात कर रहे थे। किसानों को उम्मीद थी कि इसी तरह मांग रही तो आने वाले दिनों में गेहूं के भाव 3000 हजार रुपए क्विंटल भी हो सकते हैं, ऐसे में दाम बढऩे की आस में कई किसानों ने अपनी उपज को घर में ही रख रखा था, लेकिन केन्द्र सरकार ने गत 14 मई को आदेश जारी कर गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। केन्द्र सरकार के प्रतिबंध लगाते ही पहले ही दिन से गेहूं के भाव कम हो गए। किसानों के अनुसार व्यापारी उनसे 1800 से लेकर 2000 हजार प्रति क्विंटल तक के भाव में गेहूं खरीद रहे हैं। दो साल तक आयात नहीं, अब भाव तेजी से गिरे कोरोना के चलते केन्द्र सरकार ने दो साल से विदेश से पोस्तदाना के आयात पर रोक लगा रखी थी। इसक कारण इसके भाव लगभग दुगने हो गए थे। जानकारों के अनुसार इस साल सरकार ने प्रतिबंध हटाते हुए टर्की से करीब 18 हजार मीट्रिक टन पोस्तदाना के आयात की अनुमति दे दी। इसके अलावा चायना, चेक गणराज्य समेत कुछ अन्य देशों से भी 10 हजार मीट्रिक टन पोस्तदाना आयात होना है। संबधित फर्म को इसका आयात 30 जून तक करना जरूरी होगा। संबधित फर्म को इसके लिए नारकोटिक्स विभाग के पास पंजीयन कराना है। आयात की छूट मिलते ही देश में पोस्तदाना के भाव करीब 400 रुपए प्रति किलो तक गिर गए हैं। इसके भावों में अभी ओर कमी आने की आशंका है। अफीम किसानों को होती है आय

मेवाड़ के भीलवाड़ा, चित्तौडग़ढ़ और प्रतापगढ़ में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती होती है। नारकोटिक्स विभाग देश में अफीम उत्पादकों को फसल के बदले पोस्तदाना रखने की अनुमति देती है। इसी से किसान को फसल की लागत और मुनाफा मिलता है। दस आरी खेत में यह एक से डेढ़ क्विंटल तक हो जाता है। दो साल पहले पोस्तदाना 600 से 700 रुपए किलो बिकता था, लेकिन आयात बंद होने से इसके बाद 1600 से 1800 रुपए किलो तक हो गए थे। अब आयात से प्रतिबंध हटने के बाद अब भाव 1400 रुपए किलो तक रह गए है। पोस्तदाना की सबसे ज्यादा मांग पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। बड़े होटलों में भी इसका बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सब्जियों की ग्रेवी और मिठाई बनाने किया जाता है। गर्मियों में ठंडाई के लिए भी यह काम में लिया जाता है। '' इस बार किसानों को फसलों की अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी, वहीं पोस्तदाना के आयात पर से प्रतिबंध हटा दिया। ऐसे में दोनों के भावों में खासी कमी आई है। केन्द्र के इस निर्णय से किसानों को खासा नुकसान है। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

- बद्रीलाल तेली, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ भीलवाड़ा ---

'' निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद से मंडी में गेहूं के भाव 2000 रुपए क्विंटल पर आ गए हैं। इससे किसानों को तो आर्थिक नुकसान हुआ ही हैं, निर्यात होने वाले गेहूं के भी ढेर लग गए हैं। हालांकि अब ये गेहूं अन्य राज्यों मेे जाने लगे है।

- शिवकुमार गगरानी, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान खाद्यान्न व्यापार संघ पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें