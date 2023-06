चांदी के भावों 600, रुपए की तेजी, सोने में 50 रुपए की कमी

Submitted by:

शुक्रवार को सर्राफा बाजार में सोने व चांदी के दामों में नरमी आई है। चांदी के भाव 600 रुपए प्रतिकिलो ग्राम की तेजी आई है। सोने के दामों में भी 50 रुपए प्रति दस ग्राम की कमी आई है।

भीलवाड़ा. भीलवाड़ा कृषि मंडी शुक्रवार को गेहूं 2260 से 2600, मक्का 1700 से 2300, चना 4600 से 4750, जौ 1725 से 1800, सरसों 4300 से 4650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बोले गए।

Silver prices rise by Rs 600, gold down by Rs 50 सर्राफा- शुक्रवार को सर्राफा बाजार में सोने व चांदी के दामों में नरमी आई है। चांदी के भाव 600 रुपए प्रतिकिलो ग्राम की तेजी आई है। सोने के दामों में भी 50 रुपए प्रति दस ग्राम की कमी आई है। चांदी प्रति किलो -71300, टंच -71350, सोना 10 ग्राम- 61700, जेवराती-58000, रवा- 61650 कलदार-810 रुपए प्रति नग।