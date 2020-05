घर बैठे की वकालात, हाईकोर्ट से हो गई जमानत

भीलवाड़ा। कोरोना कॉल में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में भीलवाड़ा जिले से दायर एक ऑनलाइन जमानत याचिका शुक्रवार को मंजूर हुई है। भीलवाड़ा के अधिवक्ता शैलेन्द्रसिंह यदुवंशी ने दावा किया जिले में संभवत: यह पहला मौका है जब ऑनलाइन किया गया जमानत प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय ने मंजूर किया है। Sitting at home, bail granted from the High Court

अधिवक्ता शैलेन्द्रसिंह यदुवंशी ने बताया कि बताया कि कोविड 19 को लेकर लागू लॉकडाउन में राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन वकालात का प्रावधान किया है। इसके तहत अधिवक्ता अपने चैम्बर या कही भी बैठकर ऑनलाइन वकालात कर सकता है। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में ई-फ ाइलिंग कर परिवादी का जमानत आवेदन राजथान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश किया गया।

इस प्रकरण में हाईकोर्ट की तरफ से शुक्रवार को वीडियो काल आया। इसमें बहस की और इस मामले में हाईकोर्ट ने पूरा पक्ष सुना। उच्च न्यायालय ने प्रकरण में जमानत याचिका महसूस की। उन्होंने कहा कि ये सुविधा लॉक डाउन के बाद भी होनी बनी रहनी चाहिएए जिससे परिवादी व अधिवक्ता तथा सब को राहत मिल सके। इससे आर्थिकए शारीरिक व मानसिक राहत भी मिल सकेगी। Sitting at home in bhilwara , bail granted from the High Court