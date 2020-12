धनोपमाता मंदिर से साठ किलो के छत्र व पाट चोरी

जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री धनोप माता मंदिर में रविवार देर रात चोरी हो गई। चोर 50 से 60 किलो वजनी चांदी के छत्र और पाट ले गए। सोमवार सुबह मंदिर से छत्र गायब देख कर श्रद्धालु सन्न रह गए और कुछ ही देर में यहां ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। प्रदेश के प्रमुख शक्ति पीठ में चोरी से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की ढीली गश्त पर रोष भी जताया। Sixty kilograms of umbrella and roof stolen from Dhanopamata temple