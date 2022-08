सोने-चांदी के भावों में मामूली कमी

भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी व सोने के भावों में मामूली कमी देखी गई। जहां चांदी के भाव 250 रुपए तक टूटे वहीं साने के भावाेें में भी 50 रुपए तक की कमी

भीलवाड़ा मंडी भाव

भीलवाड़ा. कृषि उपज मंडी में बुधवार को भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2150 से 2311 , मक्का देसी 2500 से 3000, मक्का हाइब्रिड 2000 से 2300, चना 4300 से 4550, सरसों 5900 से 6225 रुपए प्रति क्विंटल रहे

