एसओजी ने मांगे महादेव कॉटन मिल की जमीन से जुड़े दस्तावेज

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लिखा आयुक्त को पत्र

भीलवाड़ा Updated: February 13, 2022 09:22:34 am

SOG asked for documents related to the land of Mahadev Cotton Mill भीलवाड़ा . चित्तौड़ रोड पर स्थित महादेव कॉटन मिल की जमीन से जुड़े दस्तावेज उदयपुर की एसओजी ने मांगे है। उदयपुर यूनिट की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वाति शर्मा ने इस बारे में नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखा है। पिछले साल प्रतापनगर थाने में मिल से सम्बंधित दर्ज प्रकरण की जांच खुद शर्मा कर रही है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आयुक्त से कहा कि यदि आराजी नम्बर 3025 से ३034, 3036, 3038 से 3042, 3044 से 3056 तथा 3059 से संबंधित भूमि का राजदरबार अथवा नगर परिषद की ओर से कोई पट्टा जारी किया गया हो तो उसकी प्रति दी जाए। वर्ष 2005 में पूसालाल मानसिंहका के वारिसों ने प्रताप कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पट्टा बताया हैं, इस संबंध में कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज की प्रति मांगी गई है। इन सभी आराजी के संबंध में मानसिंहका परिवार के किसी सदस्य ने भू रूपान्तरण के लिए आवेदन किया हो तो आवेदन पत्र व उससे संबंधित पत्रावली की प्रति चाही गई है। SOG asked for documents related to the land of Mahadev Cotton Mill

एसओजी ने २017 में इस आराजी से संबंधित भूमि की अवाप्ति हुई हो तो उससे संबंधित दस्तावेज भी मांगे है। उधर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका में महादेव कॉटन मिल्स को जवाब पेश करने का 15 फरवरी तक का समय दिय गया है। यहां 156 बीघा जमीन पर विभिन्न लोगों की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद की अतिक्रमण शाखा के कर्मचारी दो बार मौके पर जाकर काम रूकवा चुके है, लेकिन उनके जाने के बाद वहां फिर से काम शुरू हो गया है।

