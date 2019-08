बेटे को जीवनदान मिला तो पिता ने दी दुआएं

बनेड़ा। जन्मजात हृदय रोग से पीडित बालक जगदीश रेगर को आरबीएस के बनेड़ा टीम ने नया जीवन दिया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुरारी जांगिड़ ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनेड़ा में स्वास्थ्य परीक्षण् में कक्षा पांच में पढ रहे बालक जगदीश रेगर को जन्मजात हृदय रोग से पीडित पाया। Son got life, Father blessed to doctor in bhilwara

जगदीश के पिता को जब रोग की जानकारी दी तो वह हक्के बक्के रह गए। पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका लाडला जगदीश हृदयरोग का शिकार है। पिता ने इलाज कराने में असमर्थता जताई। बीमारी से अनजान पिता को चिकित्सक ने हिम्मत बंधाई। आरबीएसके टीम ने उनकी मदद की। बालक जगदीश के दिल का आॅपरेशन उदयपुर के एक निजी चिकित्सलय में नि:शुल्क करवाया। अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ्य है।

बालक जगदीश के पिता ने मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा आरबीएके टीम के प्रभारी डाक्टर मुरारी जांगिड, राजकुमार सेन, ब्लॉक मैनजर विनायकुमार पाराशर व कौशल्या से मिलकर उनको बालक का उपचार करवाने के लिए धन्यवाद देने पहुंचे तथा चिकित्सकों को लम्बी आयु की दुआएं दीं। पिता के इस व्यवहार से वहां मौजूद चिकित्सक व स्टाफ भावुक हो गए।