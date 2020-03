सरकार से मांगा उद्योगों के लिए विशेष पैकेज

भीलवाड़ा।

Special package for industries sought from government कोरोना वायरस के चलते भीलवाड़ा जिले के सभी उद्योग बन्द है। वही इस बीमारी के चलते उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा है। निर्यात को ऑर्डर निरस्त हो रहे है। कच्चा माल खराब होने की संभावना को देखते हुए विशेष पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा गया है।

Special package for industries sought from government लद्यु उद्योग भारती अध्यक्ष महेश हुरकट ने बताया की उद्योगों के उत्पादन बंद होने के कारण कच्चा माल का खराब होनाए क्रय आदेश कैंसिल होना तथा तैयार माल का समय पर डिस्पैच नहीं होने के कारण आने वाले समय में उद्योगों में आर्थिक संकट आने वाला है। वैश्विक मंदी के कारण उद्योगों में पहले से ही आर्थिक संकट बना हुआ है। अब कोरोना वायरस के कारण सभी उद्योग बन्द है। ऐसे में यह संकट उद्योगों में कोढ़ में खाज साबित होगा। इसके साथ ही उद्योग बंद रहने पर उद्योगों के ऋण पर ब्याज में छूट प्रदान करने की भी मांग की गई है। ऋण किस्तों की अदायगी 6 माह स्थगित करनेए बिजली दरों में कम से कम 3 रूपए प्रति यूनिट की छूट देकर उद्योगों को ऑक्सीजन दिया जाने की मांग की है। बिजली के फिक्स चार्ज शुल्क में भी छूट प्रदान करने की मांग की है। सचिव अनूप बागरोदिया ने कहां कि वाणिज्य कर विभाग में एमनेस्टी स्कीम लागू की जाए तथा वसूली को कम से कम 6 माह के लिए स्थगित किया जाए। प्रांतीय सचिव राजकुमार मेलाना ने कहा कि रीको की ओर से ब्याज में जो छूट की स्कीम है उसे 6 माह के लिए और श्रमिकों को उद्योग के बंद समय का वेतन ईएसआई विभाग से दिलाया जाने तथा उद्योगों को लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने की मांग की ताकि उद्योगों की आर्थिक सुदृढ़ता बनी रह सके। प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य केके जिंदल ने मांग की है कि उद्योग बंद होने के कारण पुलिस के माध्यम से रीको इंडस्ट्रियल एरिया में सजगता बढ़ाई जाए ताकि उद्योग बंद होने के कारण चोरी का नुकसान नहीं हो। कोषाध्यक्ष अजय मूंदड़ा ने बताया की लघु उद्योग भारती ने सेवा भारती के साथ मिलकर लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे है।