new textile policy प्रदेश की नई टेक्सटाइल नीति जल्द होगी घोषित

भीलवाड़ा इंवेस्टमेंट समिट में निवेशकों ने उत्साह दिखाया है, उन्होंने जो करार किए है, निश्चित रूप से वह तय समय सीमा में धरातल पर उभरेंगे और इसका फायदा जिले के साथ ही समूचे प्रदेश को मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और औद्योगिक विकास का ढांचा और मजबूत होगा।

भीलवाड़ा Published: December 16, 2021 12:31:20 pm

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा इंवेस्टमेंट समिट में निवेशकों ने उत्साह दिखाया है, उन्होंने जो करार किए है, निश्चित रूप से वह तय समय सीमा में धरातल पर उभरेंगे और इसका फायदा जिले के साथ ही समूचे प्रदेश को मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और औद्योगिक विकास का ढांचा और मजबूत होगा।

State's new textile policy will be announced soon

राज्य उद्योग आयुक्त अर्चना सिंह ने बुधवार को भीलवाड़ा इंवेस्टमेंट समिट के दौरान मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहाकि कई तरीकों से राज्य सरकार का रोल मॉडल भीलवाड़ा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाले इंवेस्टमेंट समिट की शुरूआत भीलवाड़ा से ही हुई है। समिट में दस हजार करोड़ से अधिक का एमओयू व एलओई होना बहुत बड़ी बात है।

उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारी पॉलिसी बेहतर है, इस लिए देश भर से उद्योग समूह हमारे यहां निवेश करने को उत्सुक है। उद्योगों को पूरी सुविधा व मदद मिलें, इसके लिए सरकार संकल्पित है। राज्य की एसएमई पॉलिसी व नई टेक्सटाइल नीति जल्द घोषित होगी। इसके लिए भीलवाड़ा के निवेशकों के साथ भी चर्चा की गई है। हमारे देश-विदेश में हुए रोड शो के परिणाम भी उत्साहवर्धक रहे है।



इधर, जिला कलक्टर शिव प्रसाद नकाते ने पत्रिका को बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप आयोजित समिट में जिले के निवेशकों ने तो उत्साह दिखाया है, साथ ही समिट से ऑनलाइन जुड़े अप्रवासी राजस्थानियों ने भी विश्वास दिलाया है कि वह भी आएंगे और निवेश करेंगे।

