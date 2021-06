कोरोना में रहे सतर्क, याद रखे हमने भी अपनों को खोया है

Stay alert in Corona, remember we have also lost our loved ones प्रदेश में मंगलवार से मॉडिफाइड लॉकडाउन में सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक की ढील है। लेकिन ध्यान रहे भीलवाड़ा जिले में कोरोना वायरस करीब 800 जानें ले चुका है। इनमें कई नामचीन लोग शामिल हैं।