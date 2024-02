मेजा बांध से पानी चुरा, कर रहे अपना खेत हरा भरा

भीलवाड़ाPublished: Feb 09, 2024 08:28:28 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

चम्बल पेयजल परियोजना जीवनदायनी साबित होने के बावजूद वस्त्रनगरी भीलवाड़ा की प्यास की उम्मीद अभी भी मेजा बांध से टिकी है। लेकिन बांध क्षेत्र के हालात भी कम चौकान्ने वाले नहीं है।

पत्रिका टीम ने मेजा बांध के पेटा क्षेत्र को खंगाला तो कई हैक्टयर में फैली फसल चोरी के पानी से सींचती नजर आई। यहां दूर तक एक-दो नहीं वरन दर्जनों डीजल जनरेटर सेट पेटा क्षेत्र में खुले आम लगेए थे। इतना ही नहीं, कइयों ने तो दूर-दूर तक पानी ले जाने के पाइप लाइन तक बिछा रखी थी।