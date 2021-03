ग्लोबल पेस्ट में रेम्प पर थिरके कदम

Steps on ramp in global paste in bhilwara राजस्थान पत्रिका के स्थापना दिवस के ग्लोबल पेस्ट में सोमवार रात एडरोइड फ ाउंडेशन के तत्वावधान में महेश भवन में सुपर मॉडल शो एवं महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें युवतियों ने आकर्षक परिधानों के बीच रेम्प पर कैटवॉक किया और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया।