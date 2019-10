अवैध खनन के खिलाफ आज दूसरे दिन भी धरना जारी, प्रशासन कब करेगा कार्यवाही

आसीन्द। भीलवाड़ा जिले के आसीन्द तहसील कार्यालय के बाहर भगवा फोर्स की कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष नकुल कुमार सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ता आज दूसरे दिन शुक्रवार को भी अवैध खनन के खिलाफ 3 दिन में प्रशासन द्वारा कार्यवाही होने के आश्वासन पर धरने पर बैठे हैं। Strike against illegal mining continues for the second day today in Bhilwara

गुरुवार को आसीन्द उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन दिया था। फोर्स के कार्यकर्ताओं ने बताया कि तहसील के उप तहसील मुख्यालय शम्भूगढ़ में अवैध खनन चलते ग्रामीण जनजीवन परेशानी में है। खनन कार्य में विस्फोट के कारण धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तीन दिन में कार्यवाही नहीं करने पर भगवा फोर्स के कार्यकर्ता आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस चेतावनी के साथ ही गुरुवार रात से कार्यकर्ता तहसील कार्यालय के बाहर 3 दिन में कार्यवाही होने की आश्वासन पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं।

फोर्स के अध्यक्ष नकुल कुमार सोनी ने बताया कि प्रशासन के 3 दिन में कार्यवाही करने के आश्वासन पर हम लोग यहीं बैठे हुए हैं और कार्यवाही होने के बाद ही हम यहां से निकलेंगे। यदि कार्यवाही नहीं हुई तो हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हम तीन माह पूर्व भी इस आशय का ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।