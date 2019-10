प्रधानाचार्य तबादला मामले में छात्र अडे, स्कूल गेट पर लगाया ताला

भीलवाड़ा। बीगोद। जिले के सवाईपुर कस्बे के निकट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेड़वास में प्रधानाचार्य के तबादला को निरस्त करने की मांग पर छात्र—छात्राएं बुधवार को भी अडे हुए हैं। बुधवार को विद्यार्थियों ने विद्यालय के बाहर नारेबाजी की व अपने स्तर पर पढ़ाई की। छात्र—छात्राओं ने बताया कि जब तक प्रधानाचार्य का तबादला निरस्त नहीं होता है, तब तक विद्यालय के बाहर ही पढ़ाई करेंगे। मौके पर विद्यालय गेट पर ताला लगा हुआ है। Students adamant in Principal transfer case, lock on school gate in Bhilwara

भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेड़वास के विद्यार्थियों व अभिभावकों ने मंगलवार सुबह 11 बजे सवाईपुर- कोटड़ी मार्ग स्थित गुवारड़ी चौराहे पर जाम लगाया।

प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों व ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश पुरोहित का तबादला अन्यत्र हो गया है। इससे नाराज विद्यार्थयों ने मंगलवार को सवाईपुर- कोटड़ी मार्ग स्थित गुवारड़ी चौराहे पर जाम लगाया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सवाईपुर कोटड़ी पुलिस मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने विद्यालय के छात्र—छात्राओं को समझाने का प्रयास किया।

विद्यार्थियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सात दिन में तबादला रदद नहीं करने पर किसी भी अध्यापक को विद्यालय में नहीं घुसने देंगे तथा विद्यार्थी स्वयं अपने स्तर पर पढाई करेंगे। यदि कोई भी अध्यापक विद्यालय में पढाने आएगा तो कोई भी छात्र पढने नहीं जाएगा।

अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र मीणा, कार्यवाहक तहसीलदार गोपाल दास वैष्णव, शिक्षा विभागीय अधिकारी प्रतिनिधि राधेश्याम खाती मौके पर पहुंचे तथा बच्चों को समझाईश भी की थी।