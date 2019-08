अन्नपूर्णा दूध योजना से बच्चे वंचित, शिक्षकों को थमाया नोटिस

भीलवाड़ा। अमरगढ़। आमलदा पंचायत के केसरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोषाहार प्रभारी की मनमानी के चलते मासूम के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, जबकि राजकीय स्कूलों के बच्चों को दूध व पोषण देना जरूरी है लेकिन एक शिक्षक ने ये सुविधाएं अपने स्तर पर ही बंद कर दी। करीब डेढ़ माह से बच्चों को दूध से वंचित रखा। मामला सामने आने पर विभाग ने संस्था प्रधान व शिक्षक को नोटिस थमाया। Students deprived of Annapurna milk scheme, teachers given notice in Bhilwara

अभिभावकों ने बताया कि आमलदा पंचायत के केसरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान सुगन लाल भील व अध्यापक गोविन्द सिंह ने पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को बिना अवगत कराए खुद की मनमर्जी से बच्चों को अन्नपूर्णा दूध योजना के तहत डेढ़ माह से विद्यार्थियों को दूध नहीं दिया गया है वहीं 2 दिन से पोषाहार भी बंद कर दिया गया है। विद्यालय में मौजूदा अध्यापक हमेशा समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं।

लोगों की सूचना पर प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सुमन कुमावत विद्यालय निरीक्षण करने पहुंचीं और संस्था प्रधानाध्यापक को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किए।

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी आमलदा सुमन कुमावत ने बताया कि संस्था प्रधान सुगन भील व अध्यापक गोविन्द सिंह को पूर्व सूचना नहीं देने व दूध तथा पोषाहार मामले में सूचना नहीं देने तथा विद्यालय देरी से पहुंचने के लिए दोनों को नोटिस जारी किए हैं।

इस बारे में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अध्यापकों के समय पर नहीं पहुंचने वे बच्चों को पोषाहार नहीं देने के मामले में दोनों अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।