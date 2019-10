छात्रों ने लगाया जाम लगाने, वाहनों की लगी कतारें

भीलवाड़ा। जिले के सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों व अभिभावकों ने मंगलवार सुबह 11 बजे सवाईपुर- कोटड़ी मार्ग स्थित गुवारड़ी चौराहे पर जाम लगाया। सड़क पर आवागमन रुक गया। Students put up jam, queues of vehicles in Bhilwara

प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों व ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश पुरोहित का तबादला अन्यत्र हो गया है, इससे नाराज विद्यार्थयों ने सवाईपुर- कोटड़ी मार्ग स्थित गुवारड़ी चौराहे पर जाम लगाया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सवाईपुर कोटड़ी पुलिस मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने विद्यालय के छात्र—छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। लेकिन वे भड़क गए। प्रदर्शनकारियों को समझाने के प्रयास जारी है।

अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र मीणा, कार्यवाहक तहसीलदार गोपाल दास वैष्णव, शिक्षा विभागीय अधिकारी प्रतिनिधि राधेश्याम खाती मौके पर पहुंचे तथा बच्चों को समझाईश कर रहे है।