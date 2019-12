छात्रों में दिखा देश भक्ति का जज्बा

भीलवाड़ा।

Check distribution of Sukanya Education Scheme of IMA आईएमए सुकन्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य योजना के चेक वितरण समारोह में स्कूली छात्रों की ओर से पेश किए गए कार्यक्रम में देश भक्ति का जज्बा देखने को मिला। इस कार्यक्रम को देखकर स्वयं पुलिस महानिदेशक डॉ. भूपेन्द्रसिंह यादव भी सराहना करने से नहीं चूके। स्टीवर्ड मोरिसिस स्कूल की छात्राओं ने जब तिरंगे झंडे के साथ अपनी प्रस्तुति दी तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। छात्रों ने बालिकाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर एक नाटक प्रस्तुत किया। छात्रों के हाव-भाव इस तरह से थे कि जैसे वास्तव में कोई घटना घटित हुई हो। कार्यक्रम के दौरान बालिका की हत्या करने का मार्मिक दृष्य भी सराहनीय रहा। स्टीवर्ड मोरिसिस स्कूल के अलावा ग्रीनवैली व एवरग्रीन स्कूल की छात्राओं ने कन्या भ्रण हत्या व बालिका शिक्षा पर प्रस्तुति दी। सभागार तालियों से गूंज उठा। बालिकाओं पर अत्याचार के बारे में प्रस्तुति दी गई।

Check distribution of Sukanya Education Scheme of IMA पुलिस महानिदेशक डॉ. भूपेन्द्रसिंह यादव ने कार्यक्रम को सम्बोधित किया। बाद में ६० वालिकाओं को ६० चिकित्सक की ओर से चेक दिए गए। इनको 4 वर्ष सहायता राशि दी जाएगी। छात्रा प्रिया पारीक ने कहा कि यह राशि लेकर शिक्षा ग्रहण करेगी। माता-पिता का नाम रोशन करेगी। डॉ. नरेश पोरवाल व यादव का पत्नी प्रतिभा ने भी सम्बोधित किया। संचालन अशोक व्यास व हंसा व्यास ने किया। एसपी हरेन्द्र महावर, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. राजन नंदा, एसएन मोदानी सहित कई चिकित्सक,जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे।