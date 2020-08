सूर्यदेव बादलों में छिपे तो इको पार्क में बिजली हो गई गुल

हमीरगढ़ स्थित इको पार्क की बिजली सौर ऊर्जा संयन्त्र फेल होने से एक सप्ताह से गुल है। यहां हमीरगढ़ वन क्षेत्र का नाका स्थापित होने से विभागीय काज प्रभावित हो रहे है, वहीं इको पार्क की कैम्पियन साइड भी अंधेरे के साए में है। Suryadev hides in the clouds and lightning strikes in Eco Park bhilwara