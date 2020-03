कोरोना से उलझा-जूझा, मगर मैं कभी घबराया नहीं

भीलवाड़ा .

Tangled with Corona, but I never panicked in bhilwara कोरोना वायरस। इस वायरस ने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। मैं इस बीमारी से उलझा- जूझा हूं। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इससे घबराने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो हौसले की और खुद को अन्य लोगों से अलग, दूर रखने की है। यह कहना था कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हुए जिले के एक पीडित का। अब वह पूर्णत: ठीक हैं और अब वह अस्पताल के अन्य वार्ड में आराम कर रहा है। यह स्थिति एक जने की नहीं बल्कि अब तक आए सभी पॉजिटिव से नेगे़िटव रोगियों की है। राजस्थान पत्रिका से उन्होंने इस शर्त पर फोन पर बातचीत की कि उनका नाम उजागर नहीं करेंगे।

Tangled with Corona, but I never panicked in bhilwara पीडित के अनुसार कुछ दिन पहले निजी असपताल में दिखाने गया। बाद में उसे बुखार महसूस हुआ। महात्मा गांधी अस्पताल के डाक्टरों से सम्पर्क किया। तो उन्होंने भर्ती कर लिया। उसके बाद अस्पताल में उपचार चलता रहा। जब तक परिवार के अन्य सदस्य अन्य स्थान पर 14 दिन तक क्वाारंटाइन रहे। जब टेस्ट में पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मेरे मन में घबराहट थी। इसका डर ही इतना बैठा दिया गया है, पर हौसला तो रखना ही था। हमें भगवान पर और डॉक्टरों पर पूरा भरोसा था।

डॉक्टरों की सलाह के अनुसार खाना-पीना भरपूर रहा। इसमें तरल पदार्थ ज्यादा थे। बाद में जो रिपोर्ट आई, वो सब नेगेटिव थी और अब दो दो दिन से आइसोलेशन वार्ड से अन्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब पूरी तरह से ठीक हूं। व्यक्ति अब पूरी तरह से आराम कर रहा हैं। भोजन में संतुलित व पौष्टिक आहार दिया जा रहा है।

मेडिकल टीम को शुभकामनाएं

मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डा. राजन नन्दा, अधीक्षक डा. अरूण गौड़, सहित अन्य डाक्टर पर चिकित्सीय स्टाफ और खास तौर पर उनके साथ पूरे समय रहे नर्सिंग स्टाफ को अपने ठीक होने का श्रेय देते हुए व्यक्ति ने कहा कि इस विकट परिस्थितियों में जब एक-दूसरे से संपर्क में आने पर ही कोई भी कोरोना की चपेट में आ सकता है और हर किसी की जान पर बन आ सकती है, उस सूरत में भी डॉ. व उनकी पूरी टीम ने परिवार से भी बढ़ कर सेवा की। इस सेवा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह डॉक्टर नहीं बल्कि भगवान हैं। व्यक्ति ने कहा कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने आप को औरों से 14 दिन के लिए अलग होकर सुरक्षित रखें। तभी कोरोना चैन को तोड़ पाएंगे।