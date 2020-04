लॉक डाउन में भी बजरी का दोहन नहीं रूका

भीलवाड़ा .

Tapping gravel did not stop even in lock down in bhilwara देश भर में लॉकडाउन के चलते छोटे से लेकर बड़े कारोबार तक बंद पड़े हैं, लेकिन बजरी माफिया अपने अवैध कारोबार को जारी रखा है। Tapping gravel did not stop even in lock down in bhilwara बनास नदी से दिन के उजाले में ही बजरी का दोहन करने से नहीं चूक रहे है। पुलिस प्रशासन कोरोना वायरस के चलते अपने क्षेत्र में लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने देने में व्यस्त है। वही बजरी माफिया अपने जेबे भरने में लगे है। दोपहर को मंगरोप क्षेत्र स्थित बनास नदी से बजरी से लदे दो ट्रैक्टर ट्रॉली तेजी से हरणी गांव में जा रहे थे। दोनो ट्रैक्टर ट्रॉली इतनी तेज गति से वाहन को चला रहे थे कि किसी अन्य वाहन को आगे तक नहीं निकलने दे रहे थे। यह दोनो वाहन छोटी हरणी में आकर एक मकान के बाहर आकर खाली गए।