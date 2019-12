भीलवाड़ा के पत्थरों से अमरीका-यूरोप में बन रहे मंदिर

भीलवाड़ा।

Temple in many countries including USA with stones दुनिया भर में कपड़े के लिए पहचान बना चुका भीलवाड़े के पत्थरों की मांग अब विदेशों में बढऩे लगी है। अब यहां के पत्थर निर्यात होने लगे हैं। इन पत्थरों से अमरीका समेत कई देशों में मंदिर बन रहे हैं। इसके अलावा फाइव स्टार होटल्स व इमारतों में भी सजावट की जा रही है। तीन-चार साल से जिले के कीमती और खास किस्म के पत्थर की विदेशों में मांग बढ़ी है। वर्ष २०१८-१९ में भीलवाड़ा से १७३ करोड़ रुपए का पत्थर विदेश भेजा गया, जो इस साल बढ़कर ३२३ करोड़ हो चुका है।

Temple in many countries including USA with stones मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार, इस औद्योगिक नगरी से दर्शनीय स्थलों पर ही नहीं बल्कि अन्य जगह लगाए जाने वाले सजावटी पत्थर भी निर्यात होने लगा है। अमरीका, फ्रांस, आस्ट्रेलिया आदि देशों में दर्शनीय स्थल व मंदिरों पर भीलवाड़ा का स्टोन व सजावटी पत्थर देखा जा सकता है। फ्रांस के बाद अब यूरोप के कई अन्य देशों में भी सजावटी पत्थर भी भीलवाड़ा से जाने लगा है।

मक्का व नमक भी जाता है विदेश

भीलवाड़ा से कपड़े के अलावा यार्न, मसाला, मक्का, नमक सहित कई खनिज निर्यात हो रहा हैं। यही वजह है कि विश्व के व्यापार के नक्शे में भीलवाड़ा की पहचान बढ़ रही है। अब पत्थरों की लगातार मांग बढऩे से कई बाहरी यूनिटें भी यहां लग गई है।

दक्ष कारीगर तैयार कर रहे मार्बल

जिले में पत्थर व मार्बल इकाइयों में दक्ष कारीगर भारी पत्थर तराशकर विभिन्न आकार दे रहे हैं। इससे कई देशों में भीलवाड़ा के पत्थर को पहचान मिली। दक्ष कारीगरों का तराशा पत्थर घर, कब्रिस्तान व दर्शनीय स्थानों पर लगाया जा रहा है। विदेशों में मंदिर के लिए भी यहां से मार्बल की विशेष आकृतियां तैयार कर भेजी जा रही है।



सजावटी वस्तुओं में उपयोग ज्यादा

मार्बल, ग्रेनाइट की सजावटी वस्तुओं व मूर्तियों ने यूरोप-अमरीका के निर्यात बाजार में गहरी पैठ बनाई है। भीलवाड़ा से लम्बे समय से मार्बल ग्रेनाइट को तराशकर आर्डर के अनुसार मनवांछित रूप देकर निर्यात किया जा रहा है। वर्तमान में कनाड़ा, अमरीका के अलावा यूरोपीय देशों में भीलवाड़ा के पत्थर की मांग है।

नरेश अजमेरा, निर्यातक

सजावटी पत्थरों का भी निर्यात

मेवाड़ चेंबर की सदस्य इकाइयों की ओर से सजावटी पत्थरों का यूरोप, अमरीका आदि अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं। इससे निर्यात कारोबार में वृद्धि हुई है।

आरके जैन, महासचिव मेवाड़ चैम्बर ऑफ कामर्स