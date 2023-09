सांवलियाजी मंदिर के भंडार से दस करोड़

Published: Sep 19, 2023 09:05:14 pm

Ten crores from the reserves of Sanwaliyaji temple राजस्थान के प्रख्यात कृष्ण धाम श्रीसांवलिया सेठ जी के भंडार से सितम्बर माह में निकली राशि की गणना जारी है। यहां भंडार के नोटों की गणना के चौथे दौर में 9 करोड 75 लाख 70 हजार 425 रुपए की राशि निकली है।

कृष्ण धाम श्रीसांवलिया सेठ जी

