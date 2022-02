state budget: टेक्सटाइल उद्योगों को नहीं मिली कोई राहत

बिजली दर कम हुई ना सोलर में राहत मिली

state budget: भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्यमियों को राजस्थान के बजट से काफी उम्मीदे थी। लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई है। बिजली की दर कम करने की प्रमुख मांग को नकार दिया गया है। सोलर में लग रहे ६० पैसा प्रति यूनिट को भी कम नहीं किया गया। इन्वेस्ट समिट में ११ हजार करोड़ के एमओयू होने के बाद भी भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। इससे औद्योगिक संगठनों में निराशा है।

Textile industries did not get any relief