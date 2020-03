चीन में कोरोना वायरस से टेक्सटाइल उद्योग संकट में

भीलवाड़ा।

Textile industry in crisis due to corona virus in China कोरोना वायरस का असर अब भीलवाड़ा टेक्टाइल पर पडऩे लगा है। सबसे ज्यादा असर कपड़ा प्रोसेस उद्योग पर पड़ा है। चीन से आने वाले डाईज एवं केमिकल तथा रॉ मटेरियल का संकट खड़ा हो गया है। इसके कारण रॉ मटेरियल सप्लायर ने इसकी कीमतें लगभग ५० प्रतिशत तक बढ़ गई है। Textile industry in crisis due to corona virus in China in bhilwara इससे प्रोसेस एवं डाई हाउस में कपड़ा प्रोसेसिंग व डाइंग की लागत में भी वृद्धि हुई है। अब कपड़ा प्रोसेस की दर पर भी उद्यमी बढऩे पर विचार करने लगे है। भीलवाड़ा में वर्तमान में 18 प्रोसेस हाउस में रोजाना लगभग 20 से 22 लाख मीटर कपड़ा प्रोसेस किया जाता है। तीन डाई हाउस हैं। जहां यार्न डाई होता है। प्रोसेसिंग में काम आने वाले डिस्पर्स डाई और सल्फर डाई का रॉ मटेरियल चीन से आता है। इसके अलावा हाईड्रोजन पैरोक्साइड की दर तो ९० गुना तक बढ़ गई है। रॉ मेटेरियल ३१ मार्च तक है। उसके बाद उद्योगों पर भी संकट आ सकता है। इससे पहले भी चीन में ओलंपिक एशियाड के कारण कई उद्योगों के बन्द करने से देश के टेक्सटाइल उद्योग पर संकट खड़ा हो गया था।

कोरोना वायरस के बाद से चीन से लॉजिस्टिक में सबसे बड़ी समस्या आ रही है। वहां बंदरगाह तक माल नहीं पहुंच रहा। इस कारण चीन से माल आयात होकर देश में नहीं आ रहा है। ऐसे में डिस्पर्स डाई और सल्फर डाई की समस्या शुरू हो गई है। एच एसिड, हाइड्रोजन पैरोक्साइड, सोडियम बाइक्रोमेट सहित अन्य उत्पाद की दर में तो ४५ से ५० प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। वहीं कुछ उत्पादन की दर ५० से ६० प्रतिशत बढ़ गई है। इसके कारण कलर केमिकल की सप्लाई में बाधा आने लगी है। हालांकि कुछ व्यापारियों के पास १५ से २० दिन का स्टॉक पड़ा है। लेकिन समस्या ज्यादा दिन तक रही तो रॉ मेटेरियल मंगवाना मुश्किल होने के साथ कपड़ा प्रोसेस करना मुश्किल होगा।

कलर केमिकल्स व्यापारियों का कहना है कि चीन से पॉलिस्टर डाई का आयात नहीं होने से इसकी रेट में १० से १५ प्रतिशत तक बढ़ गई है। पूरे देश में यही हाल है। ऐसे ही हालात रहे तो अगले कुछ समय बाद परेशानी और बढ़ जाएगी। कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि जब कलर व केमिकल के दर बढ़ गए तो प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है। इससे कपड़े की प्रोसेसिंग महंगी होने लगी है। कपड़े की लागत पर भी असर पडने से इनकार नहीं किया जा सकता।

नहीं आ रहा कलर केमिकल्स

डिस्पर्स डाई और सल्फर डाई का रॉ मटेरियल चीन से आता है। जब वहां से माल नहीं आ रहा तो इसका असर प्रोसेसिंग व डाइंग इंडस्ट्री पर पड़ा है। कुछ उत्पाद की दर 25 प्रतिशत तक बढ़ गई है। सप्लायर के पास अभी कुछ समय का स्टॉक है, इसलिए सप्लाई में समस्या नहीं आ रही। अगले माह बाद माल की उपलब्धता न के बराबर होने की आशंका है।

अनिल सोनी, प्रोसेस संचालक

स्टॉक समाप्ती की ओर

चीन से डाइज का रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। इस वजह से पॉलिस्टर डाई की रेट बढ़ गई है। कुछ दिन का स्टाक है वह भी धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। जल्द ही कोई रास्ता नहीं निकला तो प्रोसेसिंग उद्योग पर संकट खड़ा हो सकता है।

राजेश सिंह राठौड़, कलर टैक्स इंडस्ट्रीज