विधायक धरने पर बैठे तो ही आरोपित की हुई गिरफ्तार

भीलवाड़ा Published: April 19, 2022 12:20:03 pm

The accused was arrested only when the MLA sat on the dharna भीलवाड़ा। पण्डेर क्षेत्र में दस दिन पूर्व एक युवक के जहर खाकर जान देने के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कार्रवाई arrested नहीं होने से जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने सोमवार रात को समर्थकों के साथ पण्डेर थाने का घेराव कर दिया। पुलिस के आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार करने के बाद ही विधायक धरने से उठे।the-accused- was-arrested-only-when-the-mla sat-on-the-dharna

जानकारी के अनुसार 7 अप्रेल को क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने जहर खाकर जान दे दी थी। sat-on-the-dharna मृतक के रिश्तेदार ने भीमपुरा (शाहपुरा) निवासी मुस्ताक खान पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। The accused was arrested only when the MLA sat on the dharna रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि मृतक की पत्नी का मुस्ताक देह शोषण करता था। उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी मृतक युवक को कई बार जान से मारने की धमकी तक दे चुका था। इससे आहत होकर युवक ने जहर खाकर जान दी। The accused was arrested only when the MLA sat on the dharna

द्स दिन बाद भी आरोपी के गिरफ्तार नहीं होने से विधाायक गोपीचंद मीणा ग्रामीणों के साथ पण्डेर थाने पहुंचे। वहां थाने का घेराव कर धरने पर बैठ गए। the-accused-was-arrested-only-when-the-mla-sat-on-the-dharna इस पर थानाप्रभारी स्वागत पण्डया ने आरोपी को गिरफ्तार कर लेने की जानकारी विधायक को दी। उसके बाद धरना-प्रदर्शन स्थगित किया गया। The accused was arrested only when the MLA sat on the dharna

