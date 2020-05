श्रमिकों की खातिर प्रशासन ने चुकाया रेल भाडा

लॉकडाउन से भीलवाड़ा जिले में फं से यूपी के 1446 श्रमिकों के चेहरे शनिवार रात स्पेशल ट्रेन को देख कर खिल उठे, ये सभी श्रमिक शनिवार रात भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से यूपी के चित्रकूट जाएंगे। इस ट्रेन में सिर्फ पंजीकृत श्रमिकों को ही जगह मिली है। दो माह बाद भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्री गाड़ी की सीटी गूंजी है। The administration paid the railway fare for the workers