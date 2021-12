करंट से श्रमिक की मौत पर परिजनों का गुस्सा

शहर में यूआईटी के समीप गुरुवार शाम निर्माणाधीन दुमंजिला दुकान की छत पर करंट से एक श्रमिक की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह परिजनों व करीबियों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया और एमजीएच के चीरघर के बाहर धरना दिया। आपसी समझाइश व अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग शांत हो सके।

भीलवाड़ा Published: December 10, 2021 03:51:39 pm

