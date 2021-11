ग्रीन आतिशबाजी की पाबंदी को जोश में आ कर भूला दिया

The ban of green fireworks was forgotten in enthusiasm दीपोत्सव पर राज्य सरकार के ग्रीन आतिशबाजी की पाबंदी के आदेशों को कोरोना संकट से उभरे जिले वासियों ने जोश में आ कर भूला दिया। केवल ग्रीन आतिशबाजी की ही छूट राज्य सरकार द्वारा तय होने के बावजूद शहर व जिले में दीपावली की रात अन्य प्रकार की आतिशबाजी भी जमकर हुई।