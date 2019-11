बच्चों को स्कूल नहीं भेजेने वाले माता-पिता दोषी

रायपुर. बच्चे - बच्ची को स्कूल पढऩे नहीं भेजेने वाले माता-पिता को दोषी माना जाएगा। यह भी निर्णय भीलवाड़ा जिले के रायपुर तहसील के खेमाणा गांव के खाखरी माता महादेव स्थल पर राजस्थान भील समाज विकास समिति की ग्राम स्तरीय बैठक में लिया गया। The Bhil community took strict decisions in Bhilwara

बैठक की अध्यक्षता मांगीलाल तहसील महामंत्री लेहरु लाल ने की। समाज के मौजी राम, हुक्मीचंद, लेहरु,शोभा लाल, रोशन लाल, रतनलाल, भैरूलाल, शिवलाल, नानूराम, हीरालाल, रूपलाल, मांगीलाल, नानूराम, अर्जुन लाल, नारायण लाल, नारायण लाल, अजय राम, गंगाराम,नारायण लाल, मोहनलाल, जय राम, बालूराम, भूराराम महाराज, नानूराम ,भंवर लाल, गुलाबचंद, दिलाराम, आशुराम आदि की उपस्थिति में झूठा मुकदमा लगवाने वालों को समाज की तरफ से सजा दिलवाने अथवा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा कुरीतियों त्यागने पर चर्चा की गई।

बीगोद. कस्बे के त्रिवेणी संगम पर रविवार को रावणा राजपूत की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष कालू सिंह चौहान ने कहा कि बेटा हो या बेटी, दोनों के शिक्षा का स्तर बढाने पर जोर देना होगा, जब समाज में शिक्षा का स्तर बढऩे लग जाता है, इससे समाज जागरूक होता है। बैठक अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि समाज की युवा शक्ति को संगठित कर समाज के प्रगति में सहयोग लेना आवश्यक है। बैठक में तहसील अध्यक्ष शम्भु सिंह गहलोत, भवानी सिंह, भैरू सिंह सहित अन्य समाज के लोग मौजूद थे। समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन त्रिवेणी संगम पर बसंत पंचमी 29 जनवरी 2020 पर रखने के निर्णय पर चर्चा की गई। विवाह सम्मेलन की तैयारियों के लिए समाज जन को जिम्मेदारियां भी दी गई।