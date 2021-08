न्यास का बजट एक करोड़ बढ़ा, अब 221 करोड़ का बजट पारित

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास पटेलनगर विस्तार में चालीस बीघा भूमि पर गांधी वाटिका बसाएगा, यह स्मृति वन की भांति होगा। वही न्यास ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 221 करोड़ रुपए का सालाना बजट पारित किया है।