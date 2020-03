एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी बढऩे से लोगों पर पड़ा भार

भीलवाड़ा।

The burden on people due to increase in stamp duty मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट घोषणा में रियल एस्टेट मार्केट को मंदी से उभारने का दावा करते हुए डीएलसी दर में 10 प्रतिशत की कमी कर स्टांप ड्यूटी एक प्रतिशत बढ़ा दी थी। प्रोपर्टी की कीमत कम होने के बावजूद मकान-जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री पर पहले की तुलना ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ रही है। दस लाख रुपए कीमत वाले प्लॉट पर पहले की तुलना १२ हजार रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। स्टांप ड्यूटी, पंजीयन सहित अन्य मदों पर आम आदमी अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ रही है।

The burden on people due to increase in stamp duty 20 फरवरी को पेश किए गए राज्य बजट में मुख्यमंत्री ने बिंदु संख्या 211 पर डीएलसी दरों में कमी की घोषणा की। बताया गया कि उद्योगों को सुगमता से जमीन उपलब्ध करवाने, रियल एस्टेट को मंदी से उबारने के लिए डीएलसी दर में 10 प्रतिशत की कमी की जा रही है। स्टांप ड्यूटी एक प्रतिशत बढ़ाई जानी प्रस्तावित है। सीएम की घोषणा के बाद घर का सपना महंगा हो गया है।

डीएलसी दर में कमी से कहां-क्या नुकसान

प्रॉपर्टी की कीमत में होती है कमीजमीन या मकान की सरकारी दर (डीएलसी दर) में कमी होने का सीधा असर उसकी कीमत पर पड़ता है। सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने वाले ठेकेदारों, राशन डीलर, स्टांप वेंडर, न्यायिक स्तर पर जमानत लेने के दौरान लोगों को हैसियत प्रमाण पत्र जारी करवाना होता है। पटवारी की ओर से जमीन की डीएलसी दर के आधार पर कीमत तय कर 70 से 80 प्रतिशत तक का हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

डीएलसी पर लीज वसूली

नगर निकाय सामान्यत: जमीन की आरक्षित दर तय करती है। कई मामलों में जमीन की आरक्षित दर तय नहीं होने पर डीएलसी दर को आधार माना जाता है। ऐसी स्थिति में भूखंड की लीज डीएलसी दर से तय की जाती है। इससे सरकार को कम राजस्व मिलता है।

बढ़ गई खर्च राशि

सरकार ने भले ही डीएलसी दर १० प्रतिशत कम कर दी हो, लेकिन एक प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने से आम लोगों पर अतिरिक्त भार बढ़ गया है। पहले १० लाख की कीमत वाले भूखण्ड पर ७० हजार ३०० रुपए लगते थे। अब ८२ हजार ३०० रुपए लग रहे है। अनिल अजमेरा

..................

पहले

प्लॉट की कीमत १० लाख रुपए

स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत ५०,०००

स्टांप ड्यूटी का 20 प्रतिशत गोसंवर्धन सरचार्ज १०,००० रुपए

रजिस्ट्रेशन शुल्क डीएलसी का १ प्रतिशत १०,००० रुपए

स्केनिंग चार्ज 300 रुपए

पंजीयन का कुल खर्च रुपए ७०,३०० रुपए

................

अब

प्लॉट की कीमत १० लाख रुपए

स्टांप ड्यूटी 6 प्रतिशत ६०,००० रुपए

स्टांप ड्यूटी का 20 प्रतिशत गोसंवर्धन सरचार्ज १२,००० रुपए

डीएलसी दर का 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क १०,००० रुपए

स्केनिंग चार्ज 300 रुपए

पंजीयन का कुल खर्च ८२,३०० रुपए