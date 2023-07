अफसर के हाथ से छूट गए घूस के रंग

राजस्थान में भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो ने एक और बड़ी कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ ब्यूरो टीम ने जिले के नारेला ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को 4200 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। The color of bribe left from the hands of the officer

एसीबी के एएसपी कैलाश सिंह सांदू ने बताया कि परिवादी काठोडि़या निवासी देवीलाल गुर्जर ने ब्यूरो कार्यालय में पेश होकर शिकायत की थी। परिवादी की फर्म बालाजी कंस्ट्रक्शन की ओर से नारेला के तेजाजी चौक मेे खुला बरामदे का निर्माण किया गया। इस निर्माण कार्य की राशि का भुगतान करने के लिए ग्राम पंचायत नारेला के ग्राम विकास अधिकारी हर्ष नगर चामटीखेड़ा रोड़ निवासी संदीप पुत्र सुरेन्द्र कुमार सिपाणी ने पांच प्रतिशत कमीशन के तौर पर 15 हजार रुपए ले लिए।