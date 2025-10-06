दीपावली से पहले निखरेंगे सरकारी स्कूलों के रंग, एक रूप में नजर आएंगे विद्यालय

प्रदेश के झालावाड़ जिले के एक राजकीय विद्यालय में दीवार गिरने से हुई छात्र की मौत की घटना ने पूरे शिक्षा विभाग को झकझोर दिया। इसके बाद सरकार ने विद्यालय भवनों की स्थिति को लेकर गंभीरता दिखाई है। इसके लिए प्रदेश में सर्वे भी करवाया था। इसके तहत समग्र शिक्षा अभियान की इस ताजा पहल को विद्यालय सुरक्षा और रखरखाव से सीधे जोड़कर देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि अब किसी भी विद्यालय में जर्जर दीवारें या टूटे गेट नहीं रहेंगे।