ca of bhilwara city भीलवाड़ा के सीए संभाल रहे देश-विदेश में वित्तीय लेखों की कमान

वस्त्रनगरी व मेडिकल हब के नाम से पहचान बना चुके भीलवाड़ा का नाम अब यहां के सीए के कारण भी जाना जाता है। अपने कौशल और ईमानदारी के कारण देश-विदेश में यहां के सीए अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। यहां के स्टूडेंट्स में सीए बनने के प्रति रुचि ज्यादा है।

भीलवाड़ा Published: March 18, 2022 05:53:13 pm

भीलवाड़ा। वस्त्रनगरी व मेडिकल हब के नाम से पहचान बना चुके भीलवाड़ा का नाम अब यहां के सीए के कारण भी जाना जाता है। अपने कौशल और ईमानदारी के कारण देश-विदेश में यहां के सीए अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं।

यहां के स्टूडेंट्स में सीए बनने के प्रति रुचि ज्यादा है। लगातार बढ़ रहे टेक्सटाइल उद्योग, जीएसटी व अन्य उद्योगों के कारण सीए की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। ऐसे में व्यापारी वर्ग को अपने व्यापार में मार्गदर्शन के लिए सीए की सलाह जरूरी हो गई है। ऐसे में अभिभावक भी अपने बच्चों का भविष्य इसी क्षेत्र में देख रहे हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थानीय ब्रांच के आंकड़ों के अनुसार, यहां हर साल 1500 बच्चों का सीपीटी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हालांकि कुछ सालों से यह आंंकड़ा कम हुआ है।

और भी है मांग आईसीएआई भीलवाड़ा ब्रांच के चेयरमैन पीरेश जैन का कहना है कि जीएसटी को चार हो गए हैं। जिस तरह सरकार की योजनाएं है, उस हिसाब से अभी सीए की मांग है। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को इस क्षेत्र में प्रवेश करा रहे है। जीएसटी के बाद सीए की मांग और बढ़ी है। यही वजह है कि यहां के सीए कई कंपनियों में बेहतरीन काम कर रहे हैं।



हर साल आती है ऑल इंडिया रैंक आईसीएआई भीलवाड़ा ब्रांच के पूर्व चेयरमैन अशोक जैथलिया का कहना है कि हमारे यहां सीए बनने में रुचि खूब है। स्टूडेंट्स भी अच्छी मेहनत करते हैं। हर साल ऑल इंडिया रैंक में हमारे स्टूडेंट्स जगह बनाते हैं। निजी क्षेत्र में भी कई संस्थान है तो यहां अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। यहां से ऑल इंडिया रैंक में प्रथम स्थान भी आ चुका है। यहां बड़ी संख्या में सीए पंजीकृत है। इस क्षेत्र के सीए हर सेक्टर में और हर जगह काम कर रहे हैं। पूरे विश्व की बड़ी कंपनियों में यहां का प्रतिनिधित्वि है।

यह है सीए के मुख्य कार्य देश के कर संग्रह में योगदान सीए का मुख्य योगदान होता हैं। व्यापारियों के उद्योग में गाइड कर के कर संग्रहण, ऑडिट आदि में सरकार को सहयोग प्रदान करते हैं। सीए विभिन्न संस्थानों सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र में बड़े पदों पर फाइनेंसियल मैनेजमेंट देख रहे हैं। इससे देश के आर्थिक, सामाजिक और व्यासायिक उन्नति में रीढ़ की हड्डी के रूप में योगदान दे रहे हैं। साथ ही खुद के व्यवसाय की स्थापना कर के देश कि इकोनोमी में योगदान दे रहे हैं।

देश-विदेश में कार्यरत

भीलवाडा के सीए देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। सीए व सांसद सुभाष बहेडिय़ा, आयकर आयुक्त सीए प्रसुन्न काबरा, नितिन स्पिनर्स के एमडी सीए आरएल नोलखा, मुम्बई में लीडिंग शेयर ब्रोकर सीए दिनेश नुवाल, यार्न व्यापारी सीए जेके बागडोदिया, संगम इंडिया लि.के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीके सोडानी, संग्रम ग्रुप के एमडी सीए एसएन मोदानी, जिन्दल ग्रुप के एजीएम सीए चन्द्र प्रकाश सोमानी, आरएस लढ्ढा, महाराष्ट्र में आईएएस सीए भूषण गगरानी, हैदराबाद में आईजी (सीआरपी) सीए सीए महेश लढ्ढा के अलावा भीलवाडा से पंजीकृत सीए विदेशो में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिनमे दुबई में 40-50, इंग्लैंड, यूएस, कनाडा में 5 से10 तथा सिंगापुर में 10से 20 सीए है।

शाखा के प्रथम अध्यक्ष रहे नोलखा

आईसीएआई की भीलवाड़ा शाखा की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। प्रारम्भ में सदस्य केवल 50 थे। विद्यार्थी व आर्टिकल की संख्या लगभग 100 थी। शाखा ने प्रथम अध्यक्ष सीए आरएल नोलखा थे। कार्यालय नहीं था। छात्रों के लिए भीलवाड़ा में परीक्षा केंद्र भी नहीं था। वर्ष 1998 में सिंधुनगर में कार्यालय किराए पर लिया। वर्ष 2007 में शास्त्रीनगर भवन पर स्थानांतरित किया। वर्ष 2009 में भवन के लिए पटेल नगर में भूमि मिलते ही निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तत्कालीन अध्यक्ष सीए प्रदीप सोमानी के कार्यकाल में 6 फरवरी 2017 को शाखा शास्त्रीनगर से पटेल नगर स्थित नवनिर्मित आईसीएआइ भवन पर स्थानान्तरित हुई। वर्ष 2001 में भीलवाड़ा को पहली बार परीक्षा केंद्र मिला। इसमें छात्र न्यूनतम संख्या में उत्तीर्ण हुए थे। छात्रों की जबरदस्त उत्साह के चलते कुछ समय के भीतर भीलवाड़ा में दो और परीक्षा केंद्र खोले गए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के पाठ्यक्रम में बदलाव आया है। सदस्यों की संख्या 198 से अधिक हो गई थी और छात्रों की संख्या सभी सीमाओं को पार कर गई जो 300 तक पहुंच गई थी।

वर्ष 2010 तक भीलवाडा शाखा से पंजीकृत सीए सदस्यों कि संख्या 345 हो गई। विद्यार्थियों की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई। इस वर्ष 2700 विद्यार्थीयों ने सीपीटी की परीक्षा में भाग लिया था। लगभग 1700 विद्यार्थियों ने सीए फाइनल व सीए इंटर परीक्षा में भाग लिया था। सीए विद्यार्थियों के लिए मैनेजमेंट एवं कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरिएंटेशन क्लासेस तथा इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग की कक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन 2007 से कर रही है। वर्ष 2021 तक भीलवाडा शाखा से लगभग 1222 सीए सदस्य तथा लगभग 2200 विद्यार्थी पंजीकृत थे। दिसम्बर 2021 में आयोजित सीए की परीक्षा के लिए 3 परीक्षा केंद्र थे। शाखा सचिव नर्भीक गांधी ने बताया की भीलवाड़ा शाखा समय समय पर सीए सदस्यों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन करती रहती हैं।

