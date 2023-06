राजस्थान में भाजपा की हालत दो हजार के नोट जैसी !

भीलवाड़ाPublished: Jun 05, 2023 08:31:58 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्दसिंह डोटासरा का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व प्रदेश भाजपा पर हमले लगातार जारी है। इस बार डोटासरा ने कहा कि राज्य के भाजपा नेताओं की हालत 2 हजार रुपए के नोट जैसी हो गई है। जिसे कोई लेने को तैयार नहीं है। इन नेताओं के दिन लद गए हैं। इन्हें इनके केंद्रीय नेता भी नहीं पूछ रहे तो जनता क्या पूछेगी। raajasthaan mein bhaajapa kee haalat do hajaar ke not jaisee !

राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्दसिंह डोटासरा ने रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ीसादड़ी के झाला मन्ना स्मारक पर आयोजित प्रथम जिला स्तरीय सरस खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई है। The condition of BJP in Rajasthan is like Rs 2,000 note