सुबह चार बजे ही करना पड़ा दाह संस्कार

हमीरगढ़ कस्बे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने रविवार को जनता कफ्र्यू को देखते हुए उसके परिजनों ने रविवार अल सुबह ४ बजे ही दाह संस्कार कर दिया।

जानकारी के अनुसार कस्बे के रहने वाले ज्ञानमल खटीक (५६) करीब 10 दिनों से बीमार था। इसकी शनिवार रात्रि करीब 11 बजे घर पर ही मौत हो गई थी। परिजनों ने जनता कफ्र्यू वह धारा 144 को देखते हुए रविवार अल सुबह ४ बजे दाह संस्कार कर दिया गया। मृतक की पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी थी उसकी एक ही पुत्री है वह बिगोद में रहती है वह अपने पिता का मुंह भी नहीं देख पाई।

जहाजपुर एएनएम के साथ दुव्र्यहारए सीएमएचओ को दिया ज्ञापन

भीलवाड़ा। जिले के जहाजपुर क्षेत्र के जूनावास में सर्वे करने गई टीम के साथ क्षेत्र के लोगों में दुव्र्यहार किया। इसे लेकर जहाजपुर एएनएम माया मीणा बिना सर्वे के ही टीम लौट आई है। इस मामले को लेकर सीएमएचओ को ज्ञापन भी दिया गया है।

बताया गया है कि जिला कलक्टर के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे सर्वे के तहत जहाजपुर एएनएम माया मीणा अपनी टीम के साथ जूनावास गई। वहा सर्वे के लिए लोगों से सवाल.जवाब करने लगे तो लोगों ने विरोध किया तथा माया के साथ दुव्र्यहार किया। इससे कर्मचारियों में रोष फैल गया। तथा बिना सर्वे के ही टीम वहा से लौट आई। बाद में सीएमएचओ डाण् मुस्ताक खान को ज्ञापन भेजा गया।