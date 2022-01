हादसे में दम तोड़ चुके मेडिकल छात्र के आश्रित को वापस मिलेंगे फीस के सात लाख

राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को साढ़े तीन साल पहले हादसे में दम तोडऩे वाले मेडिकल छात्र की जमा फीस में से सात लाख रुपए उसके आश्रित को लौटाने होंगे। स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा तथा सदस्य सुमन त्रिवेदी व गोवर्धनसिंह कावडि़या ने एक परिवाद की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए।

प्रकरण के अनुसार, सीकर के खाचरियावस निवासी व हाल जयपुर में रहने वाले माणकचंद जैन ने ३१ जनवरी २०१९ को मेडिकल कॉलेज नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव तथा जिला कलक्टर भीलवाड़ा के खिलाफ परिवाद स्थाई लोक अदालत में दिया। परिवादी ने बताया कि बेटे नमन की पांच वर्षीय एमबीबीएस कॉर्स के लिए ७ लाख ८५ हजार रुपए फीस जमा कराई। २० अगस्त २०१८ को नमन ने नियमत शिक्षण के लिए कॉलेज तथा रहने के लिए हॉस्टल ज्वाइन किया। इस दौरान सड़क पर आवारा पशु से टकराने से दूसरे की बाइक पर जा रहा नमन गम्भीर रूप से घायल हो गया। ५ अक्टूबर २०१८ को नमन की मृत्यु हो गई। छात्र ने २५ दिवस ही कॉलेज में पढ़ाई की।

परिवादी ने पुत्र की फीस लौटाने की अर्जी दी, जिसे कॉलेज प्रबंधन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव को भेजने की बात कही। इसकी प्रति जिला कलक्टर को भी भेजी। इसके बाद परिवादी को फीस नहीं लौटाई गई। परिवादी से क्षतिग्रस्त गाड़ी की मरम्मत के १८९९५ रुपए भी बाइक मालिक को दिलाए जबकि यह दायित्व कॉलेज प्रबंधन का था। लोक अदालत ने परिवाद पर सुनवाई की। फीस से ७ लाख रुपए दो माह के भीतर विपक्षी संयुक्त या पृथक-पृथक रूप से अदा करेंगे। अगर यह भुगतान नहीं लौटाया जाता तो परिवाद दायर की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज साधारण वार्षिक ब्याज दर तथा ११ हजार रुपए वाद व्यय के साथ देने होंगे।

