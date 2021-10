नवरात्र में नहीं खुलते माता घटारानी के दरबार के पट

The doors of Mata Ghatarani's court do not open in Navratri देश में एकमात्र माता घटारानी का मंदिर जहाजपुर कस्बे में है। जहां शारदीय व चेत्र नवरात्र दोनों ही नवरात्रा में घट स्थापना के साथ ही माता के पट बंद कर दिए जाते हैं। यहां नौ ही दिन तक माता के पट बंद रहते हैं। भक्तों को माता के दर्शन नहीं होते हंै। मंदिर के बाहर ही बैठकर भक्तगण पूजा आराधना करते हैं।